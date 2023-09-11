台灣居護公司(以下簡稱台灣居護公司；產業類別：社會企業)提供創新的居家護理與生活照顧，以個案為中心、自立生活為目標，串聯個案親友、社區、長照專業與醫療資源等，透過洋蔥式層層支援模式，讓照顧者與被照顧者都能夠安心；另透過團隊自治與資訊平台整合，能有效率且輕鬆面對照顧需求，打造專業的居家與社區照護。

台灣居護公司將自112年9月12日起揭示其籌資資訊，9月19日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。