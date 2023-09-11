基泰建設建案施工造成鄰房坍塌毀損案，由於居民早在半年前就因房屋陸續出現牆壁龜裂、滲漏水，一再向北市府陳情，但北市都發局、建管處卻函覆「與施工無關」、「無公共危險之虞」，民代質疑基泰在市府有「門神」、北市府官員涉有圖利之嫌，因此台北市政風處已針對北市府處理、會勘建案過程有無行政疏失，是否涉及行政責任一事進行調查。

據了解，台北市政風處調查告一段落，會將調查報告函請法務部廉政署參酌，若廉政署發現有涉及貪瀆情事，將立案並報請北檢指揮偵辦。

據指出，台北市政風處將全面檢視該建案建築審查、建照核發、工地興建等各環節，並將約詢相關經辦人員，針對當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，自半年多前向北市府陳情後，北市都市發展局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」的過程進行釐清。

針對這起大型公安事件，台北地檢署9日已主動分「他」字案，指派駐廉政署的檢察官偵辦，北檢強調，會針對民意代表告發相關人士涉犯公共危險、圖利等罪嫌、請求扣押不法所得等部分，檢察官均會一併調查、審酌。

目前本案已有台北市議員王世堅、立委王鴻薇分別告發基泰建設負責人陳世銘涉嫌公共危險罪、基泰建設相關人涉犯《刑法》違反建築技術成規罪。北檢將進一步釐清北市府都發局、建管處人員是否有監督不周的責任，有無官商勾結情事，近日會傳喚建商及市府公務員說明。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」，在9月7日晚間因施工未做大底，導致附近多棟鄰房傾斜下陷，總計影響197戶、367人，堪稱北市近年最嚴重的公共安全事件。