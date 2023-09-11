基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，台北市副市長李四川7日晚間趕赴現場救災，李四川11日表示，考慮建築、營造公會開班授課，由老師傅傳承施工、應變方式等，且工程相關人員也要自主品管，以帶給市民安全的施工環境。

李四川今早接受廣播節目專訪，他指出，這幾天有許多老前輩聯絡他都提到，現在北市土壤液化嚴重，尤其大直更是爛泥土質，但懂得施工的老師傅不是老了就是死了，因此也可以考慮建築、營造公會開班授課，由老師傅傳承深開挖、緊急處理等應變方式。

他說，在北市施工一定要相當重視，因為涉及民眾財產，許多人一輩子只有買一間房子，該多深、多厚的連續壁，地質改良、加固大底等該做的都不能省，工程相關人員應該自己要求自己，自主品管，以帶給市民安全的施工環境。

李四川提及，他在北市府待過25年，雖然經驗豐富，但現在麻煩的是遇到極端氣候，就算用工程技術追趕也來不及。