新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，社會觀感不佳，法務部廉政署已指示新竹市政風處了解有無違反《公務員廉政倫理規範》，據了解，新竹市政風處已陸續提供資料供廉政署防貪組研析，並初判尚無違反《公務員廉政倫理規範》情形，但廉政署為釐清各界疑慮，認為新竹市政風處調查尚有不足，必須「嚴正依法縝密處理」，因此已要求新竹市政風處要「積極」了解，必要時須約詢事件相關人說明，再將本案政風調查報告送至廉政署防貪組研析。

據了解，依據廉政署處理流程，經廉政署防貪組分析高虹安豪車、豪宅案政風調查報告後，若初步認疑涉不法，會與肅貪組共同研商，肅貪組在彙整過濾資料後若認恐有貪瀆之虞，有立案了解必要，就會呈報廉政署分「廉立案」，由肅貪組或北部調查組廉政官調查蒐證。

近日新竹市綠營議員接連爆出，高虹安住在市價5000萬元的豪宅，另有多輛百萬豪車交替接送，甚至前文化局長錢康明還加碼爆料，早就看過其中1輛黑色保時捷，教授林志潔更質疑裡面可能疑有對價關係。

雖然高虹安日前透過聲明澄清，指她住在竹市東區15年社區，而豪宅則是男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，也秀出匯款證明及承租合約，說明因情侶關係，有時會住在男友租屋處，強調絕無私下接受建商饋贈或無償收受，盼外界勿再以訛傳訛。不過仍難消外界疑慮。

據了解，廉政署日前透過下轄的政風業務組，要求新竹市政風處提供這起事件初步調查報告及相關資料進行研析，了解有無違反《公務員廉政倫理規範》情事，但由於相關爭議仍持續延燒，廉政署認為新竹市政風處先前報告內容及資料尚嫌不足，要求積極並進一步提出政風調查報告，必要時須約詢相闗人釐清，再將完整調查報告送廉政署研析。