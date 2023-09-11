長住台灣的英國插畫家湯姆帕克（Tom Parker）近日收到台灣自來水公司的帳單，信封以海洋生態為背景，封面有隻大海龜、5隻熱帶魚及珊瑚礁，他大讚台水的帳單信封猶如藝術品，貼文曝光，另一名外國人加碼分享台電的帳單信封，直呼「非常可愛」。

湯姆帕克近日於推特發文，表示很欣賞台灣自來水公司信封的插畫，大讚信封封面猶如藝術作品，非常漂亮。從他上傳的照片來看，台水信封封面以海洋生態為背景，圖中有大海龜、5隻熱帶魚和珊瑚礁等。

I'll admit I appreciate the water bill artwork in Taiwan, too. https://t.co/ld6HRWDM5c pic.twitter.com/DCZbRdPpvs — 湯姆帕克 Tom Parker Illustration (@papagaeio) September 9, 2023

貼文吸引另名外國人蓋瑞（Gary）分享台灣電力公司的信封，只見台電的信封封面以森林為背景，一隻頭戴紅色棒球帽的兔子和松鼠正在玩球，旁邊還有5隻獨角仙在觀看；信封的背面則是用插畫教民眾如何節電，圖案可愛且一目了然。

台水信封於2022年3月改版，由台中市政府勞工局輔導的創業青年許家瑋設計，她一共設計6款，皆與大自然生態有關，融入插畫傳達環保節水觀念。