歐洲足球強權德國隊慘遭日本隊以4比1修理之後，隔天德國足協就宣布解雇總教練弗利克（Hansi Flick），他是德國1926年設立總教練職務以來，首位做不滿任期的主帥。號稱「德國坦克」的德國隊在2021年換上弗利克掌舵，25場比賽僅取得12勝，現在距離2024年歐洲國家盃只剩9個月，這時候換帥可見弗利克已輸到天怒人怨。

德國足協主席Bernd Neuendorf聲明：「委員會同意男足隊在一連串的失敗之後需要新的刺激，我們需要找回樂觀與自信的精神。對我而言這是個艱難的決定，我感謝弗利克的專業貢獻，但是賽場上的成功是德國足協的第一優先，所以這個決定無可避免。」

2014年世界盃足球賽，德國隊奮勇摘冠，但是盛極而衰，2018年世足賽小組賽遭到南韓2比0擊敗，弗利克掌兵的2022年世足賽又在小組賽被日本踢了2比1。這次友誼賽輸得更難看，日本開賽第11分鐘就破門，第90分鐘之後又進兩球，德國隊總監佛勒（Rudi Völler）怒批為國家隊的恥辱。

弗利克剛上台時取得8連勝，然而後面都是敗多勝少，最近5戰吞下4敗，哥倫比亞2比0、波蘭1比0在友誼賽戰勝德國，外媒當時報導弗利克已經內外交困，這次被日本痛宰終於讓德國足協徹底死心。2024年歐洲國家盃是德國主場，顯然他們不願再把這次重要戰役賭在弗利克身上。