報導指出，該臉書（Facebook）母公司擬在明年推出新的AI模型，其功能將比名為「Llama 2」的自家商業版本強大數倍。
Llama 2是Meta在今年7月推出的開源AI語言模型，並透過微軟雲端系統Azure提供服務，直接迎戰OpenAI的ChatGPT及谷歌生成式AI聊天機器人Bard。
《華爾街日報》報導，這個規畫中的系統將協助其他公司打造能產出複雜的文本、分析等輸出內容的服務。Meta預計在2024年初開始訓練這個新的大型語言模型，也就是AI系統。
Meta尚未回應路透社的置評請求。
自去年底OpenAI推出生成式AI聊天機器人ChatGPT以來，企業紛紛搶進這個新興市場。彭博7月曾報導蘋果正在開發類似ChatGPT和谷歌Bard的AI產品，並已構建自家的大型語言模型框架「Ajax」，同時也開始在測試部分工程師喚為「Apple GPT」的聊天機器人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。