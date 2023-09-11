報導指出，該臉書（Facebook）母公司擬在明年推出新的AI模型，其功能將比名為「Llama 2」的自家商業版本強大數倍。

Llama 2是Meta在今年7月推出的開源AI語言模型，並透過微軟雲端系統Azure提供服務，直接迎戰OpenAI的ChatGPT及谷歌生成式AI聊天機器人Bard。

《華爾街日報》報導，這個規畫中的系統將協助其他公司打造能產出複雜的文本、分析等輸出內容的服務。Meta預計在2024年初開始訓練這個新的大型語言模型，也就是AI系統。

Meta尚未回應路透社的置評請求。

自去年底OpenAI推出生成式AI聊天機器人ChatGPT以來，企業紛紛搶進這個新興市場。彭博7月曾報導蘋果正在開發類似ChatGPT和谷歌Bard的AI產品，並已構建自家的大型語言模型框架「Ajax」，同時也開始在測試部分工程師喚為「Apple GPT」的聊天機器人。