林芬卉指出在電動車購置稅減免政策方面，大陸政府於2023年6月宣布第四次展延，與前三次政策相較，本次特色為延續施行期間長、設置減稅金額上限、並採逐步退場方式等。若從過去該項政策所產生的效益觀察，與電動車銷量呈正向關係，大陸財政部預估2024~2027年減徵的稅額將達人民幣5200億元，將持續推升大陸市場電動車銷量成長。

林芬卉表示減免電動車購置稅有助電動車與油車價差進一步縮小，提高消費者「棄油轉電」的意願；從企業面來看，因減免車購稅政策延長4年，大陸車廠可訂定長期戰略目標，並投入更多資源發展電動車事業。

同樣在6月宣布的新能源車下鄉政策亦為第四次實施政策，目的是讓電動車不斷滲透至三、四線城市。從前三次執行效果來看，新能源下鄉車款銷量年增率皆優於大陸整體電動車市場表現；車企方面，亦配合政策加碼推出相對應的經濟型車款，主要價格介於人民幣2.9萬~17萬元，預期縣鄉地區與城市間電動車滲透率差距可望進一步縮減。