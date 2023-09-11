豪雨釀嚴重災情，嘉義縣昨晚宣布今天停班停課，嘉義市國立高中職校長會議清晨緊急宣布「國立高中職停課，但不停班」，嘉義大學隨後也宣布停班停課，但國中小學卻仍要上學，混亂的停課方式引發爭議，不少在地人湧入嘉義市長黃敏惠的臉書留言抱怨，直呼第一次看到這樣的停課方法，所以私立學校的學生，還有國中小的學生都不是人？

嘉義市長黃敏惠昨晚（10日）在臉書分享「豪雨特報」的訊息，提醒民眾外出要小心，不少嘉義市民留言詢問今天（11日）是否停班停課，畢竟隔壁的嘉義縣早早就宣布了，但等了整晚都沒有消息，直到今早嘉義市國立高中職校長會議自行宣布「國立高中職停課，但不停班」。

不少嘉義市民湧入黃敏惠的臉書留言砲轟，「說好的共同生活圈呢」、「打從娘胎開始第一次聽到高中職停課的」、「只有國立可以休假，也是第一次看到」、「私立高中職和國中小學生都不是人？」、「嘉義市國立高中職停課是哪招？一樣的路，對高中職學生來講較危險？對國中小學生來講就比較安全？所以年紀越小、越安全？」

也有家長抱怨，等了一個晚上都沒有停班課的消息，早上7點都已經把孩子送出門了政府才宣布，然後大人也沒有停班，真的造成很多困擾。