開發金控致力於推動地方永續發展，為擴大地方創生在地能量，連續三年贊助「台灣地方創生年會」，並擔任譽為地方創生界奧斯卡獎「地域振興大賞」決選評審，鼓勵更多青年投入地方創生，為在地產業注入活水，促進地方永續發展。

由台灣地域振興聯盟舉辦2023年「台灣地方創生年會」，開發金控為重要贊助企業，並連續三年贊助，持續為來自全台灣超過200家地方創生團隊，提供交流平台，培育地方創生人才，透過青壯世代的力量，讓地方鄉鎮展現活力，協助在地產業永續發展。

開發金控長期關注地方創生，於2021 年啟動「共融力計畫(Inclusive Vision)」，以支持地方創生團隊、培養地方創生人才、協助建立地方支持系統，作為三大發展主軸，並於2022年首創地方創生公益志工假期，開啟企業參與地方創生的嶄新模式。

地方創生公益志工假期運用近年國外盛行的「志工假期 (volunteer vacation)」公益服務方式，在北、中、南三地，與甘樂文創、伯拉罕共生照顧勞動合作社、幸福良食等優質地方創生團隊合作規劃一系列支持弱勢教育、在地長者照顧，以及在地青銀共創等志工活動，並結合在地風土文化體驗，同仁可依照自身關懷的鄉鎮與議題選擇各場次志工活動，總計已號召900人次集團志工參與，除了為地方帶來經濟效益，也嘉惠超過100名弱勢長輩與150名偏鄉孩童

開發金控長期耕耘地方創生的實績，亦獲得肯定，在台南學甲區與幸福良食合作，推廣友善土地、青銀共農的地方創生合作模式，於2021榮獲國發會主辦「企業CSR x 地方創生提案競賽」參獎，兩年多來雙方持續在友善環境、人才培力、與弱勢照顧攜手合作，成為國內企業與地方創生團隊合作的標竿案例之一。