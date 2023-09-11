高虹安送紀念品寫4字 新竹市前文化局長送回：我不要 @ChinaTimes

前新竹市文化局長錢康明今（11）日在臉書爆料，曾被新竹市長高虹安的「好朋友」約出去談市府跨年晚會，他還曾提醒高虹安這樣是不對的，引發各界議論。網紅「鬼才阿水」對此直言，害慘高虹安的，是那「自以為是的聰明」，並強調並非別人比較傻，而是從政的人都明白最基本的道德底線。

錢康明今在臉書透露，他曾提醒高虹安注意「好朋友」的所作所為，包括常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情、把他約出去談新竹市跨年晚會是不對的、特別關心市府內的一些事情、在外面幫忙談事情等，都是不對的，遲早會出事。

對此，「鬼才阿水」認為，錢康明文中具體寫出「好朋友」並未擁有任何職位，卻過度干預市政，這是有嚴重瑕疵的，並直言害慘高虹安的，正是那自以為是的聰明。

「鬼才阿水」進一步提到，高虹安認為將助理薪資低薪高報沒問題、只要沒有婚姻關係就能避免雙方財產申報，出事就能拿新竹市棒球場出來轉移焦點，搭建商好朋友的名車無所謂等，都是她自以為是的聰明。

「鬼才阿水」諷刺表示，不是高虹安聰明、別人比較傻，而是每個從政的人都明白最基本的道德底線，更清楚知道不是自己的，就連碰都別碰。