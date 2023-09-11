大陸網紅人吳曉辰外型亮麗，美得像洋娃娃，她也大方坦承有動過整容手術，14歲就去整形，做過隆鼻、豐胸、雙眼皮等，花費超過400萬人民幣（1700萬台幣），還曾因手術出包，導致吐血還鬧命危，吳曉辰依舊熱愛「修修臉」，每年都會動手術，而她真實面貌曝光，讓人看了驚訝不已。

吳曉辰因自體免疫性疾病，需要服用類固醇激素，導致體重增加，媽媽就帶她去做抽脂手術，吳曉辰從此愛上整形，14歲接觸動刀，做過隆鼻、豐胸、雙眼皮、脂肪填充和臉部、嘴唇線條等，每個月都會打玻尿酸，吳曉辰整形達數百次，花費超過400萬人民幣（1700萬台幣），還自嘲「我臉上是一棟樓」。

吳曉辰曾手術失敗吐血，做鼻子的時候還血流不止，導致局部感染，甚至鬧命危，她心有餘悸說：「差一點真的是命都沒了」，但吳曉辰仍熱愛整形，每年都會動手術「微調」，她也大方曝光真實長相，表示她想要一直保持完美。

現在吳曉辰是醫美診所老闆，她把自己做成「招牌」，希望成為少女的目標，但她也坦言，整形伴隨著危險，希望少女不要像她一樣十幾歲就開始整型。