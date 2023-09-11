根據國防部即時監控情資，共機昨天至今天清晨有11架次逾越海峽中線及侵擾西南空域；其中殲16戰機沿中線以東持續向南，再折返向北飛行。學者分析，中共此舉是挑釁與施壓，並針對美加軍艦通過台海的「政治示威」。

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午5時止，偵獲共機26架次（其中逾越海峽中線及侵擾西南空域11架次）、共艦13艘次，持續在台海周邊活動。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，2架次蘇愷30戰機、6架次殲16戰機、2架次殲10戰機逾越台海中線；1架次運9通信對抗機侵擾西南空域。

其中，相較過往共機逾越海峽中線後立刻折返，但近期共機越中線後仍持續深入周邊空域，甚至在中線以東飛航時間拉長。例如，此次殲16戰機分3批次逾越中線，第1批約自桃園以西相對位置越中線後，沿中線以東持續向南飛行至約雲林以西的相對位置，再往北折返至約台中以西相對位置，再回到中線以西；第2批、第3批除逾越中線南端外，更持續深入西南空域。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問時分析，台海中線為默契線，因此「逾越中線」在軍事上並無特別意義，中共此舉想展現的是挑釁與施壓，也可能是針對美國、加拿大軍艦9日通過台灣海峽的「政治示威」。