全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的最新傳記將於12日面世。美媒提前爆料稱，該書將首次公開他和前女友、加拿大女歌手格萊姆斯秘密生下的第3個孩子。據報，馬斯克已和3名不同女子生下10個孩子。

據美國《商業內幕》9日報導，最新曝光的孩子名叫「Techno Mechanicus」，Techno意為「電音」，而Mechanicus有「機械」之意。他的暱稱為Tau，是希臘字母表的第19個字母。

馬斯克與格萊姆斯自2018年5月首次官宣戀情，2020年2人誕下1子取名X Æ A-XII，暱稱「X」；今年3月，格萊姆斯又公開了他們通過代孕於2021年12月生下的女兒，名為Exa Dark Sideræl，暱稱「Y」。二人如今已分手，格萊姆斯曾透露，她和馬斯克的關係並「不穩定」。

新傳記的作者艾薩克森（Walter Isaacson）在過去2年裡曾近距離接觸馬斯克，這本傳記將透露諸多關於馬斯克的商業內幕，譬如他作為SpaceX的老闆，通過禁用星鏈來干預俄烏衝突的相關細節。

此外，傳記還談及了他的風流韻事。馬斯克第1次婚姻持續了8年，和前妻科幻作家賈斯汀通過人工受孕生下5個孩子；他與第2任妻子女星泰露拉萊莉（Talulah Riley）結婚、離婚、复婚再離婚；除了和格萊姆斯以及強尼戴普（Johnny Depp）的前妻、好萊塢女星安柏赫德談戀愛，馬斯克還和下屬齊里斯育有一對雙胞胎，分別叫「天鷹星」和「天藍星」。