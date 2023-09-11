今天要出殯還在找遺體！嘉義土石流喪宅重機具挖找中 10:442023/09/11 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹崎鄉文峰村溪心寮民宅治喪原訂今天出殯，今天重機具還在找遺體。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹崎鄉文峰村溪心寮民宅治喪原訂今天出殯，警消協助搶救搜尋遺體。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真） 嘉義昨（10日）下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉文峰村溪心寮8鄰一帶有10多戶 民宅遭土石流掩埋，其中一戶黃姓人家治喪，原訂今天出殯，但遺體遭掩埋，警消今天全力搶救，而村長連夜尋求國軍協助以重機具開挖找遺體，還在挖找中。 今天要出殯！竹崎土石流「喪宅和往生者被埋了」 重機具開挖找遺體 颱風淹大水車庫全泡湯「只有他一輛車沒事」 網一看方法跪了：天才 明天要出殯「遺體被埋了」 嘉義土石流沖進10多戶民宅 #遺體 #土石流 #嘉義 #淹水 #出殯 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義大豪雨成災！車站鐵路變成漂漂河 在地人驚呆 21:582023/09/10 生活 大雷雨狂炸嘉市 中央大排「要滿出來了」市區多處淹水 22:112023/09/10 社會 國立高中職放假、國中小上課 嘉義市長臉書被灌爆 10:432023/09/11 生活 嘉義民宅大盜嗜賭缺錢 跨境台南連闖5空門落網了 12:122023/09/10 社會 嘉義暴雨害2死！台82線淹成大海 廂型車驚見2公嬤遭滅頂 08:402023/09/11 社會 嘉義雨彈狂襲雷電交加「水淹50公分」 民宅3幼犬被沖走 20:022023/09/10 生活 桃園嘉義同鄉挺侯大會湧3千人 侯友宜：熱情到褲子差點被拉下 12:482023/09/10 政治 嘉義竹崎土石流埋掉「喪宅和靈堂」 往生者遺體找到了 11:402023/09/11 社會 嘉義台82線慘淹驚人畫面曝 人車受困救生艇緊急救援 21:542023/09/10 社會 嘉義大雨特報「民宅泡水斷電」民雄鄉長：道路變黃河 07:292023/09/11 社會 持續打造「海綿城市」 系統性整治大幅改善台南積淹水 19:522023/09/10 生活 嘉義雷雨成災 對流雲系又來 三地大雨特報 04:342023/09/11 生活 找到了！瑞芳老翁釣完魚突失蹤近1天 警消河中尋獲遺體 14:462023/09/10 社會 暴雨黃泥中辦「正港流水席」鐵軌變漂漂河：多車拋錨、駕駛受困 07:332023/09/11 社會 豪雨成災！嘉義市國立高中職停課、不停班 07:452023/09/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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