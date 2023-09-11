竹崎鄉文峰村溪心寮民宅治喪原訂今天出殯，警消協助搶救搜尋遺體。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義昨（10日）下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉文峰村溪心寮8鄰一帶有10多戶 民宅遭土石流掩埋，其中一戶黃姓人家治喪，原訂今天出殯，但遺體遭掩埋，警消今天全力搶救，而村長連夜尋求國軍協助以重機具開挖找遺體，還在挖找中。