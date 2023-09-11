基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，台北市長蔣萬安11日表示，已召集跨局處會議並做出3點裁示，如清查184處工地，全面通盤檢討損鄰事故爭議處理規則，今日並將完成對基泰第二波假扣押的正式書面遞狀。

蔣萬安指出，今日上午7時30分於台北市政府召集跨局處會議，針對基泰大直重大事故做出裁示，包含今北市府和4大公會今日起就北市184處施工工地進行清查，尤其負責此次事件的基泰建設和福義營造工地也會徹底清查；對於損鄰事故爭議處理規則SOP以及相關機制，要求都發局即刻全面通盤檢討，提出改進方案並對外公布。

他說，已下令要求法務局今日完成對基泰第二波假扣押的正式書面遞狀，25戶受災戶的高額擔保金額，由北市府全額墊支，假扣押金額則由法務局、財政局及主計處進行全面討論，同時也要和25戶受災戶共同討論。

另，蔣萬安說明，9月8日已經正式發文要求基泰建設提供所有相關觀測資料，都發局昨日雖已經正式收到資料，但只有8月和9月，會再次要求基泰建設提供所有觀測資料，並且嚴格檢視。