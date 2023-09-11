據《第一財經》報導，「下調風險因子、引導險資入市」，大陸金融監管總局發佈重磅通知支持資本市場平穩健康發展。一般而言，風險因子就是保險公司投資和經營業務的資本佔用，下調風險因子，將提高保險公司的資本使用效率。在市場分析看來，降低風險因子，意味著保險公司可以將更多資金投入資本市場，為險資入市進一步打開空間，對活躍資本市場有一定意義。

報導稱，9月10日，為促進保險業回歸本源和穩健運行，更好服務實體經濟和人民群眾，大陸國家金融監督管理總局發佈《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》（下稱《通知》），在保持綜合償付能力充足率100％和核心償付能力充足率50％監管標準不變的基礎上，根據保險業發展實際，優化了保險公司償付能力監管標準。

從主要內容來看，《通知》共十條。在引導保險公司支持資本市場平穩健康發展方面，《通知》對於保險公司投資滬深300指數成份股，風險因子從0.35調整為0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。要求保險公司加強投資收益長期考核，在償付能力季度報告摘要中公開披露近三年平均的投資收益率和綜合投資收益率。

中國人民財產保險股份有限公司總裁於澤分析，以人保財險投資的滬深300指數成份股為例，最低資本將下降16億元（人民幣，下同）左右，有利於公司進一步加大這些方面的投資，持續服務實體經濟和科技創新的發展。

國壽資管相關負責人對《第一財經》表示，滬深300指數成份股代表了市場藍籌股，反映經濟結構最穩健、最核心的資產；科創板則體現了支持國家科技創新戰略導向的作用；降低REITs的風險因子，對活躍創新產品的市場有一定意義。

此外，《通知》引導保險公司支持科技創新。保險公司投資的國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子賦值為0.4。保險公司經營的科技保險適用財產險風險因子計量最低資本，按照90％計算償付能力充足率。

中國人民大學統計學院風險管理與精算系教授周明認為，《通知》中對保險公司投資上市公司、新興產業未上市公司和經營科技保險的最低資本計量的風險因子進行了一定幅度下調。一方面，風險因子的優化，是中國大陸償付能力監管在風險計量上更為精準的體現。同時，風險因子的降低可以在一定程度上釋放資本要求，促進保險公司提高保險資金運用效率、提高經營業績。

周明表示，另一方面，這項政策能夠很好地引導保險資金服務實體經濟發展，通過資本市場為實體經濟提供長期資金，特別是有針對性地為國家戰略性新興產業和科技創新產業保駕護航，保障其健康穩定發展。

中央財經大學保險學院教授鄭蘇晉表示，科技是國家創新發展的動力，科技創新有自身發展的規律，從理論的發現、創新到實驗室做出產品，再到大規模生產，是一個比較長的過程。科技保險可以對企業推進自主創新提供有力的保障，它是一種準公共產品，能夠使高投入高風險的科技創新企業在發生損失後獲得補償，從而讓更多的資金和人才在國家創新發展中發揮作用。

蘇晉表示，《通知》首次明確了科技保險的資本要求，規定其風險因子與財產險相同，特徵系數為-0.1，即給予了10％的資本折扣，降低了科技保險產品佔用的資本，同樣也體現了監管鼓勵保險企業樹立長期主義，積極參與科技創新的理念。