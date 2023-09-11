22歲何姓女子與27歲王姓男友在台市安平區同居，2人因感情問題吵架，王男竟負氣將何女的愛貓帶離住處。經何女報警後，員警前往處理時，當場在2人同居處查獲1個有K他命殘渣的K盤，經通知王男將貓帶回住處，再將2人帶回警所驗尿，發現都有三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌移請台南市警局裁罰。

據了解，昨天上午9點多，市警四分局育平派出所接獲民眾報案，指愛貓遭竊。員警到場了解時，報案人何女聲稱，與王男因感情問題引發糾紛，對方負氣將她的愛貓帶離住所。

由於員警在屋內聞到塑膠異味，目視客廳還發現置物架上有疑似裝毒品的透明藥罐，察覺有異，進一步詢問何女後，她表示透明藥罐是王男所有。

員警為釐清案情，先以電話聯絡王男將貓咪帶返住處，對方返回後，也坦承透明藥罐為其所有；警方還當場查扣K盤1個，經檢驗透明藥罐、K盤均有K他命殘渣，後續將2人帶回派出所採集尿液檢驗，也都呈三級毒品陽性反應。

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