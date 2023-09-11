天后李玟（CoCo）生前擔任綜藝節目《好聲音》慘遭羞辱，消息一出引起觀眾躂伐，身為李玟生前摯友的甄妮不斷為她發聲，目前節目已在8月底正式停播，她也流露對李玟的思念，在社群平台上曬出李玟三姊妹的同框影片，惹得不少人鼻酸。

甄妮連日來在社群網站上開砲《好聲音》，也透露自己的目的是希望外界不要忘記這件事，失去了李玟討公道的機會，看到節目停播後，她坦然表示：「其實我們的努力，沒白費，停播洩股己是我們的成功。告慰CoCo在天之靈」。只是對於官方政策，甄妮並不抱有期待。

甄妮分享李玟三姊影片。（圖/甄妮 FB）

甄妮也於昨（10）日發文寫下：「餓了吃，飽了停，冷了穿，熱了脫，不管你是誰都一樣。」隨後還在留言處放上一段39秒的影片，只見影片中，李玟頂著一頭桃紅色短髮，身旁是兩位姊姊李思林、李秋林，3人一起合唱著甄妮的歌曲〈奮鬥〉，甄妮也感嘆表示，「想妳的時候，三個傻姑娘。」

事實上，甄妮日前登上陳文茜的廣播節目受訪，提到李玟逝世當時自己人在香港參加聚會，心情受到了極大的打擊，隨後便接到了李玟的姊姊以及媽媽的電話，問她是否願意扶靈，「我就說『好』，我根本沒有考慮，我連半點都沒有考慮，我這輩子連我自己親人都沒有扶過，我同意。」