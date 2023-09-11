南韓大勢女團BLACKPINK自2022年陸續在亞洲、北美洲、歐洲與大洋洲等城市舉行大型世界巡迴演唱會，而她們同時也是時尚界寵兒，其中Jennie更是「CHANEL老佛爺」Karl Lagerfeld生前親自欽點的最後一名「香奈兒缪斯」；而近日她被美國雜誌評選入「2023年最有影響力的女性50位」的名單中，她的IG業配發文價碼也隨之曝光。

美國雜誌《女裝日報》(Women's Wear Daily，縮寫：WWD)，近期評選出「2023年最有影響力的女性50位」的名單，當中包括小賈斯汀的超模老婆海莉比伯、演員珍妮佛羅培茲、賽琳娜戈梅茲等知名公眾人物，只要是對時尚文化有影響力的女性，都會被列入考慮名單，而Jennie是入圍名單中唯一的韓國人，該雜誌還以「Karl Lagerfeld親自選出的最後一位香奈兒繆斯」來形容她。

此外，根據數據統計顯示，Jennie發布的CK相關貼文價值達到210萬美金（約6738萬台幣），CK與Jennie的合作更帶來了6800萬美金（約21.8億台幣）的收益，影響力相當驚人。

然而，相較日前登上Hopper HQ的「2023年 Instagram 百大富豪」第26名的Lisa，業配貼文收入約為57.5萬美元(約台幣1,838萬元)，與Jennie相差近4倍，不過由此可見BLACKPINK在時尚圈中的重要性。