為培育師資生成為具國際移動力的未來教師，教育部推動「國際史懷哲計畫」，迄今已補助253件計畫、共1977位師資生赴國外高級中等以下學校、幼兒園、海外台灣學校及大陸地區台商學校進行教育見習、教育實習與國際史懷哲服務。

教育部2018年修正發布「教育部補助師資培育之大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫要點」，培養師資生國際視野、關懷弱勢、專業服務及貢獻世界之精神。

今年暑假期間，我國師培大學相繼執行國外教育見習、國外教育實習與國際史懷哲計畫，其中在國際史懷哲計畫類別，台科大、台北市立大學、台東大學，分別帶領師資生前往肯亞及泰國進行無國界教育服務。

台科大數位學習與教育研究所暨師資培育中心招募8名師資生，在翁楊絲茜教授領隊下，前往位在非洲肯亞的基督國王女子國中與聖瑪麗男子高中服務，提供他們數位教育資源和支援，並在課程中帶入聯合國永續發展目標(SDGs)概念及程式邏輯思維，以協助推行肯亞教育數位化。

台科大國際史懷哲服務團隊各在兩所學校辦理為期5天的營隊教授主題課程，並舉辦成果發表會，展示SDGs愛之語共畫作品及個人AI繪本等。師資生和肯亞學生互相交流、交換想法，發現當地學生對於新知的渴望比台灣學生強烈。

在世界另一個角落，則由台北市立大學教育學系教授簡良平及台東大學幼兒教育學系教授熊同鑫，率領兩校國際史懷哲計畫團隊13位師資生，前往位在東南亞泰國北部山區清萊府美斯樂地區的華興中文小學，進行華語文教學暨當地師資輔助計畫。

師資生提供當地小學專業華語文教學，並使用當地國語課程教材、協助當地師資深入了解華語文教學結構、提升當地學童華語文學習及應用能力。另外，史懷哲團隊募集資金及再生電腦，協助當地小學添購及架設資訊設備、增加資訊課程、充實教學媒材，以接軌現今科技趨勢。