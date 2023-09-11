2024總統大選逼近，《ETtoday新聞雲》今(11日)上午公布最新一波民調，在民進黨參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」的狀況，賴獲36.5%，但侯一下子提升5.3個百分點，來到29.5%居次；柯則是22.9%，值得注意的是，侯是唯一支持度上升的參選人。

根據《ETtoday新聞雲》今報導，在三腳督的對戰下，比較上一次（8月下旬）的調查結果，侯友宜支持度從24.2％，明顯提升5.3個百分點；而賴清德跟柯文哲，分別下滑1.1個百分點與1.4個百分點。其中，侯是唯一支持度上升的參選人，從民調結果可見，他在20-29歲年輕族群、國民黨認同者的支持度都有明顯提升，判斷與近期提出的低薪族群加薪、基本工資提高至3.3萬與老人健保等減低年輕人負擔的政策，以及藍軍陸續歸隊有關。

若是四腳督的對戰，那麼相較前次調查（8月下旬），賴清德支持度由前次35.3%略減0.2個百分點至本次35.1%；侯友宜由前次21.4%提升3.4個百分點至本次24.8%；柯文哲由前次17.6%提升2.4個百分點至本次20%；郭台銘由17.2%下滑4.3個百分點至本次12.9%。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查時間9日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。