基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置。基泰被批神隱多天，總經理馮先勉反駁，當天到現場就站在副市長李四川旁邊。李四川11日表示，7日晚間馮有到場，2人也有打招呼，但之後就再也沒有看到馮，直到馮10日主動聯絡並開會討論後續安置。

李四川今早接受廣播節目專訪，他說明，碰到問題要面對不能逃避，7日晚間他趕赴現場救災，房屋塌陷後他問工地主人，為什麼高層都沒有人來現場？工地主任回覆，馮先勉就站在他身旁，當下2人也有打招呼，但之後再也沒有看到馮先勉出現在現場。

他說，9日要開始討論受災戶安置時，不僅他找不到馮先勉，基泰祕書也找不到馮，因此才嚴厲譴責。

李四川還原，7日晚間8時許接到電話，便馬上詢問消防局現場情形，消防局雖未全面了解現場情形，但已有聽到「嘣」的聲響，緊急疏散大直街94巷1弄1、3、5、7、9號25戶，又預防性撤離雙號住戶。

他說明，他到場時已經快10時，房子傾斜但未塌陷，並發現「嘣」的聲響從10分鐘1次縮短到5分鐘甚至3分鐘，就趕快疏散現場在附近的人，接著房屋塌陷了。

李四川表示，塌陷的房屋已經進去過2次，1次是有住戶要到英國就學，陪同回去拿取護照、電腦等，另外1次則是動保處人員誘捕貓咪阿花。