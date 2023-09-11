「基泰大直」塌陷案進入第4天，有媒體揭露，7月26日、民宅坍塌前44天，據基泰委託的儀大工程顧問公司提供給北市都發局的監測報告，內容明確指出部分監測儀器超出警戒值，基泰卻未積極處置。民進黨立委高嘉瑜質疑，北市府是否收到監測資料？是否落實監測？還是放任建商球員兼裁判？狠批市府官僚怠惰、包庇難辭其咎。

該份檢測報告中，結論直指施工概況「鋪面破碎」，最靠近94巷1-9號坍陷區的觀測點SB-2，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500412秒），並明確指出「部分監測儀器已超出警戒值，本公司將加強後續變化。」

對此，高嘉瑜在臉書指出，民宅出事前的44天就明顯出現異狀，北市府應在民眾陳情同時，要求監測公司提供資料，同時介入調查並請列管持續監測。然而，都發局在今年7月6日函覆陳情住戶時，白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」後就不予列管，之後面對民眾陳情卻繼續擺爛包庇。

高嘉瑜說，一般來說，建商、建管、監測廠商應該都有監測資料，尤其這種重大事件，先前數值一定都已經到達行動值、警戒值，更何況基泰大直這種頻頻被舉報的案件，建管處應該要要求增加檢測密度，甚至每周都應該將資料送進市府報備。

她不滿指出，事發第一時間、9月8日時，都發局竟以監測資料「埋在土裡」為由回應市議員王世堅，她辦公室人員也不斷詢問第三方鑑定的資料以及傾斜鄰損監測的資料，建管處卻以人員在工地，行政人員不方便提供為由規避責任，也對外稱現場監測資料存放在基地內工務所，因坍陷暫無法立即取得，要求起造、監造單位11前提供。

她批評，建管處種種行徑證明，面對民眾8個月以來的陳情，直到樓塌了、屋垮了，才開始要求建商提供監測資料，過程中，建管處不僅是讓建商獨斷獨行、球員兼裁判，更是完全置之不理、沒有監控、更沒有加強稽查，這不僅是官僚怠惰更是官僚殺人，「建管處跟建商是官商勾結的共犯。」

高嘉瑜要求，北市府除了收拾善後，更應究責，也應全面檢討鄰損SOP，鄰損應全面引入第三方公正單位鑑定並全面列管監測，甚至施工過程的監工跟營造品質也應有專責第三公正單位負責。