環球晶和兆遠(4944)於今年5月初分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由環球晶圓發行新股為對價取得兆遠科技百分之百股權。股份轉換完成後，兆遠科技將成為環球晶圓百分之百持股之子公司。

環球晶圓本次換股增資案業已於112年9月8日申報生效，股份轉換基準日暫訂為112年11月1日，相關申請作業及程序仍在進行中，兆遠科技尚須向證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止上櫃，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

依照本次股份轉換案之換股比例計算，每一股兆遠科技普通股可換發環球晶圓0.02股普通股，惟兆遠股價近日波動頗大，並被櫃檯買賣中心列為處置股票，對此環球晶圓表示股價波動為市場機制，環球晶圓不便評論，僅強調本案換股比例已經確定，提醒投資人投資時應小心謹慎、理性評估。

兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在大陸供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。而兆遠科技在苦撐多年後，亦因不堪虧損，於111年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展，以謀求公司永續經營。為保障股東權益，期透過與環球晶圓股份轉換案，與環球晶圓深化合作，提升營運效能，共同發展相關的產品與市場應用。