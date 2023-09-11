東陽8月營收20.78億元，年成長18％，創歷年同期新高，呈現淡季不淡的態勢。其中，AM事業8月營收15.95億元，年成長22％，為歷年單月最佳，前8月營收111.14億元，年成長11％，雙雙創歷年單月及累計同期新高；OEM事業8月營收4.83億元，年成長5％，創5年同期新高，前8月營收40.33億元。

堤維西8月營收18.2億元，大億8月營收4.32億元，耿鼎8月營收2.41億元，都創下今年以來單月最高，麗清8月營收8.37億元，為史上次高及同期新高。其中，麗清受惠寶馬3系列、大眾邁騰、以及電動車凱迪拉克-銳歌銷售穩定，帶動華域視覺、海拉、ZKW等一階(Tier 1)車燈廠客戶LED車燈模組出貨，加上升觀音廠頭燈控制器量產，整體營收上揚。

倉佑8月營收1.01億元，月增10％，年減25％，主要去年同期處分大陸子公司影響，若排除大陸子公司營收，8月營收年增6％。因調整業務接單策略，加上終端新車銷售市場尚未回溫，累計前8月營收9.73億元，年減22％。

廣華8月營收50.9億元，月增16％，年減18％，前8月營收36.89億元，年減27％。廣華指出，第3季為汽車傳統暑休淡季，加上大陸自主品牌車廠在新能源車大勢發展下，侵蝕三大日系車廠包括日產、豐田、本田在大陸車市的新車銷售市佔，使得廣華-KY因主要品牌車廠客戶產品結構轉換、新車銷售市場結構調整，影響營運。

宇隆8月營收3.1億元，月增13％，年增4％；累計前8月營收21.60億元，年減7％。由於汽車類客戶大陸地區需求逐月增加，帶動出貨量增加。在醫療類客戶方面，得益於全球糖尿病、減重藥物注射市場的需求增溫，給藥系統產品以及注射器核心部件出貨也回升所致。

智伸科8月營收6.77億元，年減20％，前8月營收49.6億元，年減21％。第3季進入尾聲，經銷商備車增加，加上大陸地方與車廠受到政策刺激，且新車款上市，新車銷售有望出現季節性成長，有助於智伸科營運動能提升。