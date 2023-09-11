進口蛋爭議近日持續延燒，農業粉專「Lin bay 好 油」昨（10）日爆料，有進口蛋的蛋殼上沾有糞便，且還有巴西雞蛋放了4個月還在架上販賣。對此，粉專「政客爽」點名農業部長陳吉仲開罵，砲轟他「什麼爛農業部長」？

「Lin bay 好 油」昨晚間在臉書發文表示，照片中沾有糞便的蛋，是某蛋商分配到的進口雞蛋，進口蛋上還會有糞便，代表品質真的糟的很誇張。他還提到，防檢署稱從巴西來的雞蛋最晚是今年5月30日裝船，但幾天之前，還有巴西雞蛋在架上販賣，製造日期是9月5日，保存期限10月5日，「這些進口蛋會有超過4個月的保存期？這就是我們糟糕的政府」。

「政客爽」昨轉發了「Lin bay 好 油」的貼文，直呼難怪綠營側翼要出征「Lin bay 好 油」，因為真相實在很難看。他並開嗆陳吉仲，指發生了這種事，難怪陳要躲記者，「什麼爛農業部長，這種蛋你自己拿回去吃好吃滿啦！」

許多網友也在「政客爽」的貼文留言表示，「民進黨政府辦事情品質都有問題」、「好噁心喔」、「會不會下一批就不准標產地了」、「這還是看得到的成顆的蛋銷售，更糟糕的是萬一變成了蛋液，民眾一樣是吃下肚，怎麼辦」。