6年前台北市陽明山仰德大道一台混凝土泵浦車煞車失靈，衝撞對向22輛汽、機車，造成4死，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、維修泵浦車技師盧志宏遭起訴，一審依過失致死罪將陳及盧各判刑4年2月、3年6月，二審改判陳女2年徒刑，緩刑5年，盧的部分仍判3年半，盧不服提上訴，最高法院駁回確定。

陳美蘭是信詠公司之負責人，並為混凝土泵浦車的實際管理者，盧志宏是車輛維修人員，陳美蘭明知該車輛車齡已近40年，未注意車輛已嚴重超載，且手煞車系統已移除無法作用，盧在2016年年12月7 日，至信詠公司為系爭車輛進行維修及更換零件，他未進行檢查及更換。

2017年4月25日信詠公司僱用之阮姓司機（已死亡）表示「車輛有點抖動」後，盧仍未注意此乃固定螺帽鬆動而產生撓性過大所生之震動，仍僅更換中央傳動軸，未就其所更換傳動軸組件等進行安全性檢查，將車輛交予阮使用，致嚴重影響駕駛安全。

同年7 月19日阮姓駕駛車輛至北市士林區永公路245 巷19號工地進行灌漿作業，行駛至仰德大道3 段與新安路口時，無法正常進行引擎煞車之操作，且因車輛嚴重超載，造成腳踩煞車（液壓煞車）加速耗盡而無法發揮效能，車輛失控朝對向車道衝擊，導致4人死亡。

盧志宏犯後否認犯行，歷審認定他未與被害人和解，顯無悔意，犯後態度難謂良好，依過失致人於死罪判刑3年6月，他不服提上訴，最高法院駁回確定。