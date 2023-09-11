行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員呂昱、黃舒楣、葉虹靈昨投書媒體，直指總統參選人皆未提出轉型正義政策，批評領導者缺乏政治意志與能力，才使轉型停滯。對此，行政院長陳建仁11日指出，政院在中正紀念堂轉型議題上，將透過會報機制搜集各方意見、深入檢討，再做後續研議，當前並沒有所謂「即將拆除」的結論。

行政院副院長鄭文燦今日受訪時也提到，專案小處有討論到如何重新確定組織定位，如何做到去個人化、去權威化，以及第三階段的空間改造；目前幾個可行的方案還在尋找最大共識，等到有共識以後會依序來推出，至於轉型正義五法，包括像《政治檔案條例》或《不義遺址保存條例》等等，目前版本都已經完備，會在評估後推出。

陳建仁上午出席台灣科技新創基地（TTA）5周年啟動典禮前受訪，媒體問及，中正紀念堂轉型推動專案小組說中正紀念堂轉型停滯，政院是否有預計完成時程？蔡英文總統期盼任期結束前推動轉型工作，意思是在明年5月20日卸任前，中正紀念堂就可能拆除？

對此，陳建仁表示，在民主時代，去個人崇拜還有去威權化是轉型正義很重要的一個關鍵。政院相當重視中正紀念堂轉型議題，日前在行政院推動轉型正義會報，也已成立「中正紀念堂轉型推動專案小組」，正在積極推動中，蔡總統也盼在任期結束前要有所進展。

陳建仁指出，關於中正紀念堂轉型，政院已有相當完整的研議，目前正在進行中，並沒有所謂「即將拆除」的結論，後續會透過不同管道蒐集各方意見、深入檢討，並透過會報的機制來研議，盼在中正紀念轉型工作上有所進展，如果有任何進度也會再次向國人來說明。