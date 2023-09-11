在日本愛知縣名古屋舉行的第14屆台日觀光高峰論壇劃下完圓滿句點；此次觀光論壇在全球觀光旅遊業復甦時刻，台日雙方加速交流送客，希望再創台日國際觀光新紀元。此外，高雄觀光大使、吉祥物「高雄熊」玩偶更24小時陪同局長出席會議、考察景點，更與愛知縣常滑市「常喵」、犬山市「汪丸君」等吉祥物互動，大受日方貴賓喜愛，詢問度破表、風靡全場。明年論壇將由高雄市政府觀光局接棒主辦，高雄市觀光局長高閔琳在閉幕晚宴致詞時表示，本次活動感受到日方主辦許多貼心細膩的規劃包括體驗遊程、景點設施考察、食宿接待等，讓與會者留下難忘的記憶，值得高雄學習借鏡，明年高雄一定會以獨特的觀光魅力和新穎的城市樣貌、軟硬體服務，用心傳達給與會的日本貴賓。

高雄市觀光局長高閔琳致詞，誠摯邀請日方走訪高雄。（圖／高雄市觀光局）

在本次參加台日觀光高峰論壇後，高雄國際觀光能見度大幅提升；眾多日本貴賓見識到不同面貌的高雄，相當感興趣，也想親自先到高雄進行踩線之旅，對於參加明年高雄主辦的論壇更是高度期待。高閔琳表示，高雄將竭盡全力做好主人角色，在觀光的食、宿、遊、購、行、娛等各方面，提供賓至如歸的服務，藉此第一線行銷高雄對日本貴賓的國際觀光，也希望日方觀光旅遊業界能多多送客來高雄。

高閔琳局長邀訪名古屋市議長成田隆行明年來訪高雄。（圖／高雄市觀光局）

此次在會議中，不僅向台灣觀光協會葉菊蘭會長、駐日代表謝長廷先生及在場日方貴賓介紹蛻變的高雄，也隆重介紹萌度破的「高雄熊」，大受現場貴賓關注及好評。不只與愛知縣常滑市「常喵」、犬山市「汪丸君」等吉祥物互動，高雄熊更是大受現場與會嘉賓喜愛，其中愛知縣的清酒小姐森川裕希惠更是不斷稱讚高雄熊「卡哇伊」好可愛，頻頻詢問哪裡可以購買高雄熊玩偶和相關商品。

愛知縣的清酒小姐森川裕希惠稱讚高雄熊「卡哇伊」好可愛。（圖／高雄市觀光局）

在名古屋市舉辦的交流晚宴當中，名古屋市議長成田隆行也在致詞當中提到，過去擔任名古屋市議員時，即與時任高雄市議員的高閔琳局長分別在「台日交流高峰會」（此為台日雙方地方議會交流之論壇，不同於觀光交流論壇）等國際交流會議中相識並成為好友，對於久違的兩人目前都有了新的變化與發展非常開心；成田議長也熱情地表達對高雄的回憶和對台日友誼的重視。高閔琳局長也當面邀請成田議長明年再次回到高雄，改參加「台日觀光交流高峰論壇」。

把握機會行銷介紹高雄熊（右邊為愛知縣常滑市吉祥物「常喵」）。（圖／高雄市觀光局）

觀光局進一步說明，藉由本次台日觀光高峰論壇，高雄已連結更多日本觀光產業代表，有助於後續開發日本地區的行銷通路。論壇活動結束後，觀光局也馬不停蹄赴大阪與高雄捷運公司代表會合，將陸續拜會關西地區大阪的京阪電鐵集團、京福電鐵、京都市政府及關東地區東京的東急集團、日本旅行NTA公司等單位，洽談鐵道觀光交流合作與高雄好玩卡套票在日本銷售狀況；同時也力邀各單位貴賓參加明年在高雄台日觀光高峰論壇，進一步拓展高雄在日本兩大地區的知名度，希望藉由異業合作及資源整合，吸引更多日本旅客造訪高雄。更多活動資訊可至高雄旅遊網（https://khh.travel/）或「高雄旅遊網」臉書查詢。