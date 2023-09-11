美國總統拜登周日（10日）在越南與越南共產黨總書記阮富仲會面後，在記者會接受記者提問時，說話疑似含糊不清。美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）打斷拜登，宣布新聞發布會到此結束。事件再次引發外界憂慮80歲的拜登，是否適合連任美國總統。

綜合美國媒體報導，拜登在記者會談到自己周六（9日）在印度舉行的二十國集團（G20）峰會與中國官員對話，他說，「這完全不是對抗。我們談到確保第三世界.....南半球能夠獲得不斷變化的...」尚皮耶隨即打斷拜登，拜登連說數句謝謝，試圖收拾文件，現場開始演奏音樂。

美國《新聞週刊》（Newsweek）指出，當拜登打算轉身離開之際，多名台下記者高聲發問，拜登有回答問題，但因講台麥克風關閉而未有廣播，他之後轉身離場。

拜登出席的記者會通常由助手嚴格管理，拜登會收到提示卡，獲告知應接受哪些記者提問。拜登偶爾會出現表情困惑的情況，需在工作人員引導下中途離場。