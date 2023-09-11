高雄一名機車女騎士日前在停等紅燈時，只因為躲在樹陰下避免陽光曝曬，竟然接到天價1.6萬元罰單。此事經網友貼文在臉書社群後引起議論。左營警方表示，已經對此撤單，日後會再加強對警員的教育，請警員在開單前三思。

左營警分局新莊派出所日前接獲民眾檢舉，稱有機車在車道中暫停陰涼處躲太陽，差點造成後方車輛追撞，製單員警認為非遇突發狀況，在車道中暫停，後方車輛幾乎閃避不及致生危險，所以逕行舉發。

且交通部之前有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，警方為避免爭議，日前已主動聯繫當事人，予以撤單。

依道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，可處6000至2.4萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

據了解，開出這張罰單的警員當時沒想太多，就依道交條例製單，但此罰單上呈分局交通組後覺得不妥而撤單。警方表示，之後會再加強對警員的教育，避免類似案件再發生。