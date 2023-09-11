美國總統拜登10日出乎預料地宣佈，他與中國大陸總理李強已在印度新德里G20峰會期間舉行了高級別會晤。這是兩個世界大國近十個月來最高級別的會晤。據法國國際廣播電台分析，李強見拜登，中國大陸官媒不透露，一方面顯出李強身份的尷尬，不由自主，一方面也顯示北京在日益透明的國際外交舞台上、尤其面對自己不熟悉的環境，自己不太喜歡的國家領袖時進退失據。不僅李強如此，習近平也如此。

分析稱，習近平首次不去參加G20峰會，派了總理李強頂替。拜登原來早早放出話來，希望與習近平利用峰會之際切磋，結果習近平不去，原因不明，有說是給印度總理莫迪放水的，有說習近平有皇帝心態，剛剛在南非金磚國家峰會風光一番，尤其不久前在西安辦中國-中亞峰會時，體會了一番「準萬國來朝」的滋味，不願去G20屈就。

分析稱，李強見拜登，如果不是拜登親口說出，沒人會想到，媒體似乎也沒有拍到照片，也許慢慢會公佈出來？既然中國大陸一號人物放棄了G20，拜習會告吹，拜登與李強會不會面似乎意思不大。美國白宮安全顧問蘇利文會前對媒體表示，美方沒有拜登與李強接觸的安排。有人認為拜登見李強一則不對等，二則李強是習近平親信，也不會背著主子談出什麼新意。

分析稱，其實，所謂不對等，多是從中方角度看問題，也就是說是在用黨國的標尺衡量，在國際上套用並不完全適用。從結果看，拜登到是沒有不想見李強的意思，畢竟李強是中國大陸政府總理，本次會議中方最高代表，先後見了莫迪、意大利總理梅洛尼、英國首相蘇納克等等，官媒也都在第一時間做了報導。

拜登是在散會後去越南訪問時披露兩人會面的。拜登去越南是為了強化與這個中國大陸近鄰的合作關係的，雙方正式簽訂戰略合作夥伴關係，分析指劍指中國大陸，但拜登在河內談話時一邊稱讚美越關係「開始了一個合作的新世紀」，一邊否認此舉旨在進一步「孤立中國」。

拜登在與越共領導人阮富仲會談後對媒體講話時說，他此次亞洲行外交活動頻繁，目的「不在於孤立中國」，「我們不是要傷害中國。我們真的沒有」，拜登堅稱：「中國做得好符合所有人的利益」。

不過，拜登不失時機地指責中國大陸政府 「在貿易和其他領域改變了某些遊戲規則」。有報導稱中國大陸已禁止政府部門和國有企業使用蘋果手機。拜登重複了他現在經常提到的中國大陸經濟面臨的困境，稱習近平「確實有很多事情要做」，比如面對嚴重的青年失業問題。

分析認為，拜登顯然不是在為習近平缺席G20辯護。講到這裡，他突然提到，他在新德里二十國集團峰會期間「會見了」中國大陸總理李強，並向媒體保證他們之間的交流「不是對抗性的」，但拜登沒有透露更多細節。

中國大陸方面，對李強與拜登會面一事隻字不提。9月8日，G20峰會開幕前夜，路透社記者問中國大陸外交部發言人毛寧，中方是否希望李強總理會見拜登總統？毛寧用外媒很熟悉的一種語調回應：「我沒有可以提供的消息」。

分析認為，這種事怪不了中國大陸外交部發言人，他們所知有限，權力有限，或許不知道，或許知道也不敢說，就像之前他們的外長秦剛突然消失一樣，發言人被記者追問得瞠目結舌，他們能說清楚嗎？這一次更涉及到李強是否與拜登會晤，對外交部更是一個禁區。甚至李強本人也不見得能夠決定自己是否應與美國總統會面。

有分析指出，李強與其前任不同，他是習近平的親信，因此他的權力完全來源於習近平，他做一切都唯習近平馬首是瞻，這一點他連李克強行事說話的餘地都沒有。正因為是親信，他不能決定自己的行動。

那麼，這次與拜登會面究竟是「偶遇式」，或者得到習近平的「首肯」？分析認為，看目前情勢，中方對美國充滿敵意，後者可能性似乎不太大。如果是前者，更大可能是拜登主動。西方領導人在國際場合習慣於這樣做，但這也讓中國大陸領導人頭疼。

比如上一次印尼開G20峰會，習近平本來沒有計畫與加拿大總理特魯多會面，但特魯多利用會議間隙找上門來，質疑中國大陸為何干預加拿大選舉？習近平希望把那次「私下談話」局限在私人範疇，但特魯多按照正常做法把兩位領導人的會談情況通報給媒體，結果讓習近平很惱火，就出現了眾人所知的一幕，習近平責怪特魯多多嘴：「這樣不好」，令在場的媒體十分驚訝。

分析稱，李強見拜登，官媒不透露，至少在截稿時如此，一方面顯出李強身份的尷尬，不由自主，一方面也顯示北京在日益透明的國際外交舞台上、尤其面對自己不熟悉的環境，自己不太喜歡的國家領袖時進退失據。不僅李強如此，習近平也如此。