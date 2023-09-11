海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉死亡案又掀起軍冤討論，台灣陪審團協會與立委陳椒華今開「兵役將延長，軍冤卻不斷」記者會，批評總統蔡英文決議義務役延長一年，卻未設置軍冤委員會等配套措施，為年輕人身心把關，更痛批民進黨靠洪仲丘案遊行取得政權，但拿到政權後就不管，總統蔡英文直接變神隱少女。

台灣陪審團協會指出，國防部2021年統計，我國部隊每10萬人就有7到7.9人有輕生紀錄，這個數字比近年戰死的部隊還多，顯見國軍尚未保家衛國，就被軍中管教害死。

鄭文龍表示，蔡英文把國軍義務役延長，卻沒有配套措施，把關年輕人身心安全，作為三軍統帥有負責任嗎？馬英九時代都有設軍冤委員會，但蔡政府卻沒有，看得出來蔡英文不重視國軍生命安全，遇到這種問題就變成神隱少女。

鄭文龍批評，民進黨不是靠洪仲丘案拿到政權嗎？林九萬等人有替家屬講一句話嗎？那麼現實，拿到政權就不管，社會可以這樣嗎？

軍冤受害者家屬陳秀珍說，她弟弟死亡已經3年多，但要真相永遠避重就輕，有的只是空頭支票，監察院雖有發現軍中調查報告有異，要求重新懲處，但國防部都不作為，有關軍官都已升官，國防部長期將軍士官自縊案件邊緣化，視為個案，顯見國防部毫無反省能力，沒有實質改革，希望國防部還給她這些家屬一個真相。

立委陳椒華說，她多次表達行政院應設立常設的軍冤委員會，專責處理類似問題，因為找尋背後的真相要來回於各機關，沒有統整性的主責機關或委員會，讓案件處理相當棘手，因為家屬相當弱勢，軍冤委員會應重新檢討，還給被害者家屬真相及公道。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，若政府今年中秋節前未針對軍冤委員會回應，民團不排除在年底大選前，發動抗議國防部軍冤大遊行行動，讓社會大眾了解執政者如何看待軍冤家屬，也希望軍方檢視心輔機制是否有效，絕不能僅憑軍方「人員編制符合規範」黑箱作業。

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