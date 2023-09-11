吃水果為何會造成血糖上升？對此，鄰好西醫診所醫師李思賢以自身實測經驗指出，在食用約400克的鳳梨，1小時後血糖從98mg／dl飆到174mg／dl，而果糖只有肝臟能夠代謝，會默默增加肝臟壓力，提高脂肪肝、三酸甘油脂及尿酸風險。然而，他表示，不是說要封殺水果，而是要用更聰明的方法食用，並分享3重點，包括注意份量、飲食多樣性和餐後活動。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文說明，水果不只含有果糖，也含有蔗糖與葡萄糖；而不同水果比例不同，但大部分水果含有一半果糖、一半葡萄糖；然而，他說，真正會升高血糖的是葡萄糖，果糖並不會讓血糖機的數字上升。

李思賢並親自實測，選擇1盒約400克的鳳梨，按照比例約含葡萄糖和果糖各20克，在食用1小時候，血糖從98mg／dl飆到174mg／dl，而這還是含有纖維水果所造成的影響，難以想像若為沒有纖維的果汁會是什麼結果。讓他更擔心的是，測不到的果糖，因其只有肝臟能夠代謝，會默默增加肝臟壓力，提高脂肪肝、三酸甘油脂和尿酸的風險。

許多人會認為蔬菜、水果同樣健康，但李思賢表示，對他而言，沒有哪些營養是只吃水果才能獲得，而蔬菜缺乏的，因此並不會把兩者劃上等號。

李思賢補充，並不是要封殺水果，而是要用更聰明的方式來食用，他進一步說明，要把水果融入生活中要注意3件事，首先是注意份量，一次少份量享用，吃得到美味也能兼顧健康；其次是食物多樣性，不要單獨吃水果，才不會讓糖分太快進入身體；最後是活動，尤其是餐後活動，都是比吃完馬上坐下來健康。