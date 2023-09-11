女星葉子楣是香港電影的性感人物代表，以36F傲人上圍在《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》等片大尺度演出，奠定她性感女神的地位，葉子楣1992年為愛淡出演藝圈。近日，葉子楣則現身港姐寇鴻萍聚會照中，她手臂細到見骨，招牌胸器則是神奇零縮水。

葉子楣現身和女星寇鴻萍、吳麗珠聚會，她氣色不錯，身穿低胸露肩上衣，葉子楣保養有術，肌膚白嫩細緻，她仍維持苗條身材，手臂還細到見骨，不過招牌胸器則是神奇零縮水，性感女神風采依舊，完全看不出已57歲。

葉子楣以傲人身材紅極一時，她1992年為醫師男友呂錫照淡出演藝圈，不過呂錫照2018年心臟病發猝逝，留下葉子楣低調過日子，去年還傳出葉子楣以3600萬元港幣（約1.4億元台幣）買下香港豪宅，出手闊氣，顯然經濟狀況相當寬裕。

息影多年的葉子楣上個月大秀21吋蠻腰，出席香港電影製作發行協會44周年晚宴，被問到是否會復出拍戲？她則表示自己還有戲癮，如果有好劇本當然沒問題，至於會不會再出寫真集，葉子楣笑說：「不會啦」，稱她已經厭倦性感。