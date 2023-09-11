大陸國家金融監督管理總局10日發佈《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，調整保險公司的風險因子權重，在減少資本占用之後，進而增加保險公司可支配的資金運用空間，等同於擴大保險資金的入市空間。

中國人壽保險（集團）首席投資官王軍輝表示，長期以來，面對無風險利率下行趨勢，加大權益資產配置一直是保險資金運用的必然選擇。本次政策的發布，對保險資金加大權益資產配置，特別是加大對科技創新戰略的支持，具有直接推動作用。

保險資金在大陸A股市場投資規模接近3兆元（人民幣，下同），是資本市場中重要穩定器。此次《通知》明確新規範，對保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3；投資科創板上市普通股票，風險因子從0.45調整為0.4。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（REITS）中未穿透的，風險因子從0.6調整為0.5。

保險業內人士說明，所謂的「風險因子」跟資本計量裡的風險權重意思差不多。對保險公司而言，風險因子降低意味減少資本佔用，可支配的資金運用空間就更大，變相擴大險資入市空間。

中國人民財產保險公司總裁于澤表示，以人保財險投資的滬深300指數成分股為例，調整落實後，最低資本將下降16億元，有利進一步加大對滬深300指數成份股、REITs、國家戰略新興產業未上市股權的投資。