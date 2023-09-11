台新出示雙方對話紀錄。(黃及人攝)

跟T1台北台新戰神、PLG新竹攻城獅陷入「雙約」糾紛的林秉聖，11日在台新領隊尚瑞強與律師陪同下，召開記者會說明事件原委，強調自己將會深刻自我反省且承擔應該責任，尚瑞強則批評攻城獅說謊，更放話林秉聖最快將於16日開打的跨聯盟賽代表台新上場。

林秉聖一路照著講稿念出，「首先我要表達對於攻城獅歉意，我在5月20日跟他們接觸，是由攻城獅高層張運智請現任總經理張樹人跟我接洽，他們知道與前球團合約未到期，卻在5月28日先行簽下委任合約，且在9月1日生效的合約書，但我以為先跟前東家提出書面報價且看是否匹配，但攻城獅說沒關係。」

「至於先前籃協召開調解會議，我沒有無故缺席，只是託付球團代表出席，」林秉聖說，「我跟攻城獅簽約後，也有其他球團接觸，但他們要我保密低調，表示實際上合約並不符合程序，接著台新跟我洽談，薪資差不多且年數較少，但未來發展較多規劃，所以我才決定跟台新簽約。」

「後來我多次表達跟攻城獅表達沒意願加盟，8月14日跟張樹人見面，且在8月15日聽說攻城獅不會官宣，沒想到當天中午他們就官宣我加盟，」林秉聖說，「我已經先終止委任合約，且取得前球團離隊證明書後才跟台新簽約，跟攻城獅所述內容有出入，所以我才透過記者會說明，避免不實內容在網路發酵，我會深刻自我反省，承擔應該責任，未來簽定合約更謹慎交給專業經紀人處理，讓大家看到更棒的林秉聖。」

尚瑞強表示，這次風波是非曲直明顯，秉聖思慮不夠清楚，但牽涉到太多前輩，所以台新一開始並不打算說明，但在瓊斯盃時，某球團刻意煽動球場上不禮貌行為，無視秉聖替中華隊帶來貢獻，「這次我們跟秉聖簽約過程非常清楚，且了解所有程序，遵守聯盟規範。」

「我搞不清楚到底在吵什麼，這件事已經影響母公司聲譽，憑藉那份沒有起訖日的合約，竟然還有臉迫害別人、汙衊毀謗別人，」尚瑞強說，「事實就是事實，不會因為說一千遍謊話就變事實，台新會用最強硬、最積極態度保護球員與球隊聲譽，希望法律盡快找回公道。」他更強調周六登場的跨聯盟賽，林秉聖應該首次穿上台新球衣出賽。