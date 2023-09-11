中國大陸經濟增長趨緩，是否會導致北京對台開戰成為近期話題。中國歐盟商會名譽主席伍德克（Jörg Wuttke）直言，中國經濟高速增長的時代已經終結，但對台發動戰爭的風險和成本太大，因此，中國國家主席習近平「在台灣問題上並不著急」。

伍德克自1997年以來一直在中國工作的，今日在澳洲亞洲協會發表演講，探討中國經濟發展的軌跡。他在接受澳洲《雪梨晨鋒報》採訪時表示，習近平與俄羅斯總統普丁不同，他想要可控的安全，而發動台灣戰爭則適得其反。「我猜他不會犯錯，不會走上美國在伊拉克和阿富汗會帶來意外後果的道路：發動戰爭很容易，結束戰爭並贏得戰爭卻非常困難」。

報導指，美國拜登政府一直在努力舒緩與中國政府的關係，但中國拒絕重新設立一條供兩國軍隊使用的熱線，以防止小規模衝突或意外升級。同時，習近平也未出席在印度舉行的G20峰會。

當被問及是否有人能說服習近平採取更加合作的姿態時，伍德克說這是不可能的。「我認為國外任何人都不可能影響他，因為這個人已經決定擔任一切事務的主席，並由他作出決定」。

談到中國經濟脅迫政策導致西方國家採取去風險對策，伍德克表示，堅決支持歐盟尋求降低中國風險的決定。他指出中國的「外國投資明顯放緩」，去風險化已經發生。同時，習近平渴望全面控制將導致中國經濟陷入困境。

「中國將不得不忍受更低的增長預期」，伍德克直言，北京領導層願意為了意識形態而犧牲經濟增長。「以前的等式總是認為中國會不惜一切代價增加經濟增長，因為這是我們對繼續執政的認知。現在讓中共繼續執政的是徹底的、110％的控制」。