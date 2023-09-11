大陸一直是全球經濟成長引擎，大陸經濟打一個噴嚏，全世界都將受到影響，財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，在大陸的台商明顯受到衝擊，其中六大慘業短短四年獲利暴減9成，包括水泥、百貨、醫美、餐飲等業者都淪為重災戶。

黃世聰表示，首先是在大陸的水泥業者受影響，以台泥、亞泥為例，股價從先前最高50幾元，現在跌到只有30元多元，其他像是紙類業者榮成則是指標受災戶，從50幾元下跌至10幾元， 主因在於紙類業者先前都去越南布局，榮成反向到大陸去，在2017年9月時股價來到高峰，當時國內業者永豐餘跟其他紙業總和的市值還沒有榮成大，不料重壓對岸之後股價走勢直直落。

黃世聰進一步指出，百貨業者像是麗嬰房也從50幾元跌到10元以下，台商百貨業者滲透到大陸二、三線城市，沒想到受大陸內需消費不振影響，後來一間一間收攤；另外做醫美的羅麗芬目前情況也不好。

至於食品方面，黃世聰說，指標龍頭王品集團透露未來可能要減少大陸投資，將主要聚焦在台灣投資，八方雲集也決定全面撤出大陸，瓦城僅剩2家門市在上海，佳格獲利也大幅縮水

財信傳媒董事長謝金河先前在臉書發文，列舉出大陸六大內需產業受影響，包括水泥、造紙、百貨、餐飲、食品、醫美，也提到上述這六大產業2019年合計在大陸創造609億台幣的淨利，去年只剩下48億元，衰退幅度將近九成。