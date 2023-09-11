61歲的馬來西亞華裔女星楊紫瓊，曾與導演李安合作電影《臥虎藏龍》揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱，今年更以《媽的多重宇宙》一舉奪下奧斯卡影后殊榮，近期再度傳出好消息，她被國際奧運委員會提名為該組織的委員候選人。

國際奧委會近期公布新任委員的候選人名單，其中就包括影后楊紫瓊，國際奧委會主席湯瑪斯巴赫（Thomas Bach）透露，5名候選人將在下個月於印度孟買舉行的大會中，被批准成為新任委員「他們的共通點是對體育的熱愛，以及對『奧運價值』和奧委會所象徵事物的堅定信念」。

然而，據外媒《CNN》報導，楊紫瓊出道前是壁球運動員，曾獲馬來西亞青少年壁球冠軍，而與她在今年完婚的法國富豪尚陶德（Jean Todt），曾是F1法拉利車隊的老闆，及主管賽車賽事的「國際汽車聯合會」前主席，因此夫妻倆都非常關注體育活動。

另外，根據《大愛電視》報導，楊紫瓊日前在馬來西亞實業家陳志遠陪同下，前往花蓮靜思精舍拜訪證嚴法師，日前也有民眾在餐廳用餐巧遇她，也讓影迷相當好奇她秘密訪台的目的。