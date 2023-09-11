基泰建設施工不慎造成鄰房傾斜塌陷，基泰建設終於在10日下午對外公開說明，住戶也等到第一場正式說明會。國民黨台北市議員柳采葳批評，會中蕭姓經理雖強調很有誠意，但最後卻甩鍋市府，稱補償金額由市府核算。基泰一邊開記者會態度強硬，一邊把責任丟給市府，絕對不是肇事建商該有的態度。

柳采葳指出，住戶的說明會中談到包含租金補償，住戶對於補償細節，包含租金計算方式及給予方式有疑問，但蕭姓經理對細節無法回答，只能強調基泰很有誠意，最後的回覆卻是「受到市府長官關切及指導，後續補償金額由市府核算，安置事實也由市府主導。」令人質疑是否又要甩鍋。

她痛批，基泰提出的幾個條件都很不合理，包含補助1坪1000元等。基泰一邊開記者會態度強硬，另一邊又和住戶先承諾後反悔，把責任丟給市府，絕對不是肇事建商該有的態度，基泰應該把要承諾的事項以白紙黑字，或是公司正式新聞稿模式釋出。

柳采葳炮轟，基泰總經理陳世銘昨淚灑記者會現場，但是現在最想哭、最難過的是住戶，陳世銘辭職就只是做樣子，給個粗暴的交代，基泰建設是總經理制，總經理才是管事的人，也所以馮先勉敢在記者會講這麼多荒謬的「經典」詞句，基泰建設這種粗暴的交代不是住戶要的，請拿出誠意來面對解決問題。