凱基投信表示，8月以來台股雖遭逢短期下修，類股輪動加速，但凱基台灣優選高股息30 ETF基金(00915)7月初換股生效後，不僅漲幅已高的成分股獲利了結，調整後的成分股，持有電子通路類股的權重目前來到11.47%，掌握住這波成長機會。

進一步拆解凱基優選高股息30(00915)的成分股組成，可以發現不僅近一個月上漲最多的電子通路類股持股權重達到11.47%，漲幅第四高的電子零組件類股，凱基優選高股息30(00915)持股權重也有19.67%，總計台股近一個月漲幅前五強的類股中，凱基優選高股息30(00915)就持有31.14%，五大強勢類股占比相當高。

凱基投信表示，凱基優選高股息30(00915)能抓到這一波漲勢前五強的類股，進而推升淨值逆勢上漲，從今年8月1日的20.39元，緩步墊高到9月7日為止的21.29元，關鍵在於篩選與定審機制奏效，透過獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動與股息指標排序，最後再以股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，精選出獲利成長與配息能力兼顧的標的，打造能因應市場變化的具競爭力成分股組合。

凱基優選高股息30(00915)本次9月配息，為凱基優選高股息30(00915)掛牌上市以來的第三次配息，預估每受益權單位配發0.7元，除息日訂於9月18日，參與除息最後買進日為9月15日。