蘋果供應商也乏善可陳，雖然上周失守2000元關卡的大立光(3008)今天逆勢上漲重回2000元，但華通(2313)、玉晶光(3406)、正崴(2392)、臻鼎-KY(4958)股價表現平平，在電子股帶衰下，台股指數開高走低，盤中重挫逾100點，一度下探16441.06點，截至10點35為止，加權股價指數約16446.67點，下跌109.35點，成交量約為1474.1億元；OTC指數為213.58點，下跌0.75點，成交量為397.52億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲0.62%，其次是油電氣類股及塑膠類股，分別上漲0.47%及0.39%，表現較差者為電腦周邊設備類股、資訊服務類股及類股，其中電腦周邊設備類股下跌4.83%，資訊服務類股下跌2.97%，電子零組件類股下跌1.47%，觀光類股下跌1.3%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲0.43%，表現最差為電子零組件類股、下跌1.92%。

就技術面來看，上周蘋果及Nvidia分別受到外電報導大陸針對iPhone手機使用發布相關禁令及大股東賣股等利空影響股價走弱，連帶台股指數也受到衝擊，上周五加權股價指數以16576.02點作收，累計一周下跌68.92點，跌幅約0.41%，周K收黑，終止連兩周收紅，成交量因市場趨於保守萎縮至日均量2444.6億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢，OTC收盤指數為214.33點，累計一周上漲0.65點，漲幅約0.3%，周K收紅，亦是連兩周收紅，日均量為751.53億元；今天台股在電子股走弱下，指數開高殺低，盤中指數失守16500點；儘管上周台股拉回測試月線支撐後縮腳，但今天又再度重挫失守月線，且日KD指標走空，加上月、季線呈現空頭格局，短線台股恐有持續下探壓力。

分析師表示，美國8月ISM非製造業指數高於預期，國際油價及美國10年期公債殖利率反彈，然美國就業報告透露降溫跡象，且聯準會理事發表鴿派言論，預期9月仍將暫停升息，有利資金行情，華為推出Mate60系列新機，蘋果iPhone15新機銷量是否受衝擊，美國是否擴大禁令，不確定因素造成科技股短線承壓。

近期台股量縮整理，但守穩在月均線之上；搭配進入製造業拉貨旺季及季底作帳行情，台股良性輪動，近期突破季線機率高，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。