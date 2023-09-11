台灣物流倉儲市場以常溫倉儲為主，近年來，低溫倉儲市場規模快速成長，根據經濟部統計處數據顯示，2011年國內冷凍與調理食品銷售額約526億元，2020銷售額來到764億元，10年間成長45％，加上疫情這幾年低溫倉儲的需求逐年上升，台灣物流倉儲的市場結構正逐漸轉變。也因此，宅配通跨足低溫冷凍、冷藏倉儲市場，配合本業發展，提供客戶冷鏈物流一條龍的服務，朝綜合冷鏈物流發展。

歷經疫情的紅利消失，宅配通營運回歸穩定發展，第2季營收雖年減9％，但季增3.0％，營業利益較第1季大幅成長307％，為0.28億元，主要鞏固現有EC市場，爭取量販百貨商機、開發保健食品通路，在疫情後力求成長。

8月營收3.56億元，年減11.3％，累計前8月營收27.7億元，年減8.4％。目前各大電商平台也極積籌備雙11購物檔期的貨量，陸續將商品入庫至宅配通常溫物流倉儲，為雙11購物季的來臨備戰，營收有望開始回溫。而宅配通持續的將作業流程數位，以確保實現更高的效能和效率，並尋找開拓新的市場商機。