S3 Partners LLC根據市場上的平均空頭部位估算後發現，押注小型股、微型股和奈米股（Nano Cap）價格將下跌的空頭，今年帳面獲利已經來到近130億美元。

這與放空中型、大型和巨型股造成約1,400億美元的帳面虧損形成鮮明對比。由於經濟形勢意外樂觀、聯準會的升息周期接近尾聲，以及AI技術突破帶動科技股飆升，這類型股票今年來大多走高。

輝達、Meta Platforms和特斯拉等公司驅動了今年美股大部分漲勢。反之，由於超過一半的成分股今年來仍是下跌，小型股羅素2000指數只小漲5%，遠不及標普500指數今年來上漲16%。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，今年美股表現主要與AI狂熱有關，這讓科技巨頭們受益匪淺，到目前為止，這是一個「由上而下」的贏家模式。

雖然小型股在6、7月加入美股漲勢，但根據S3所做的分析，這類型股票在最近這一波拉回也受創最重。自8月以來，放空小型股進帳約97億美元。

華爾街大空頭、摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson也曾提醒投資人遠離小型股，稱這些公司的利潤更容易受到通膨侵蝕。

現在空頭仍在大舉搶進小型股。根據S3的數據，過去30天，放空小型股的部位達到6.58億美元，較上個月增長。此外，S3調查顯示，上個月空軍的押注集中在Archer Aviation Inc.、Air Transport Services Group Inc.、Alteryx Inc.和Sage Therapeutics Inc.等個股。