洪姓騎士加速衝過路檢點。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

騎士經路檢點「猛催油門加速衝過」，慘收18萬罰單吊銷駕照。

9月交通安全月，桃警加強執法取締，豈料洪姓機車騎士10日晚間行經桃園區三民路，見警指揮停車，竟猛催油門加速衝過臨檢點，警方事後調閱錄影畫面，找到洪姓車主，除開罰18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，得不償失。

桃園警分局於9月1日至30日交通安全月期間，強化取締各項交通違規勤務，同安派出所昨晚間11時至凌晨1時在三民路與中山路口設立告示牌，執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務，一輛普通重型機車行經路檢點時，警方以指揮棒示意，並喝令駕駛停車受檢，豈料駕駛卻突然猛催油門加速衝過路檢點，行駛在三民路往復興路方向逃逸。

洪姓騎士加速衝過路檢點。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方基於安全考量未追逐，但立即調閱當時路檢點錄影及員警密錄器畫面，認定該機車駕駛衝過攔檢哨等同故意拒絕酒測，進一步查閱車牌查出車主是洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例第35條第4項逕行告發，直接開出18萬元罰單，並吊銷駕駛執照。洪男如對處分有異議，必須向桃園市政府交通裁決處申訴並舉證實際駕駛人身分，來證明不是他闖過攔檢哨。

桃園警方呼籲駕駛人，酒駕相關罰則加重，今年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過每公升0.25毫克以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，得要自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

騎士經路檢點「猛催油門加速衝過」，慘收18萬罰單吊銷駕照。加強路檢。

桃警指出，交通安全月期間，請大家共同響應「車輛慢看停 行人安全行」口號，籲請民眾切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，桃警將貫徹「酒駕零容忍」執法決心。

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