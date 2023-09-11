國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，由美國總統拜登所發起、以鐵路與港口等連結印度、中東、歐洲的海陸經濟走廊，應本於世界經濟一體化精神，不應具有排他性。

美國財經新聞網CNBC報導，在當前供應鏈也隨著全球地緣政治變化而出現調整之際，拜登藉出席20國集團（G20）峰會宣布的這項海陸經濟走廊倡議，顯然不只著眼對抗中國在中東影響力日增，也是為抗衡中國的「一帶一路」全球基建計畫。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在G20峰會場邊接受CNBC專訪時說：「若我們希望貿易能成為經濟成長引擎，就必須創立更多這類走廊與機會。」

「但重要的是，這些作為的出發點必須是為所有人謀福利，且不應有排他性。基於這一點，我鼓勵所有國家本著經濟一體化精神相互合作。」

綜合「國會山莊報」（The Hill）等外媒報導，拜登和參與G20峰會的多國領袖9日宣布推出「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），將與印度、法國、德國、沙烏地、阿拉伯聯合大公國、義大利、歐盟等攜手，透過大規模發展鐵路與港口將區域連結。

印度-中東-歐洲經濟走廊有2個部分，包括一條東部走廊連結印度與波斯灣地區，以及一條北部走廊連結波斯灣地區與歐洲，靠鐵路、端點港口銜接及公路運輸路線連結。完成後這條走廊將強化現有路徑，使貨貿和服貿能在印度、阿聯、沙烏地、約旦、以色列和歐洲之間往來。

目前不清楚這條走廊會否與地處印度和中東間的伊朗合作，若不經伊朗，替代路線就得經過阿富汗和俄羅斯；此外若要藉鐵路讓印度向西連結，也不能少掉巴基斯坦參與這項計畫。

在實際運作面上，印度-中東-歐洲經濟走廊會與區域內既有的基建投資相結合。這項計畫參與國家將在2個月內開會，討論出具體細節與相關時程表。

包括路透社等外媒此前指出，拜登2021年3月與時任英國首相強生（Boris Johnson）通話時建議，民主國家應有一套基礎建設計畫來對抗中國「一帶一路」，隨即於同年6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會力推「重建更好世界」計畫（Build Back Better World）。

華府擬透過600億美元資本的美國國際開發金融公司（DFC），投資包括5G電信、港口乃至疫苗等海外基建，如今又推動印度-中東-歐洲經濟走廊，重點仍在於能否讓其他國家相信美國拿得出替代「一帶一路」的選擇。（譯者：陳亦偉）1120911