一名女子昨天開先生新買5天的特斯拉，不慎把葉子板撞凹，先生氣得罵她死三寶，讓她有了離婚的念頭，貼文讓千名網友撻伐，不少老司機表示，現在轎車都有倒車顯影及輔助系統，質疑女子的開車技術有問題。

原PO昨（10）日於臉書社團《匿名公社》指出，開先生才交車5天的特斯拉，倒車時不慎把葉子板撞凹，先生氣得破口大罵「死三寶」，讓她心灰意冷，「該結束這段婚姻嗎？」

貼文引發逾千名網友關注，「倒車顯影不看？」、「開特斯拉倒車可以弄到撞凹，不是車子不夠智慧，就是妳是……」、「等開上路，倒車撞到其他用路人，不是一句三寶可以解決的」、「特斯拉倒車有畫面跟輔助系統，倒車過程快撞到，還會有警示音提示，感覺真的是妳開車技術有問題」。

其他網友要原PO換位思考，「妳名牌包也來割一個洞試試」、「一句死三寶就要離婚，妳的婚姻真是脆弱」、「新車這樣撞凹當然會不捨」、「可能也是一時氣話才脫口而出，也不能因為只說了死三寶而就想離婚，妳也要檢討妳開車有無注意安全」。