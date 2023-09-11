逛大賣場經常有廠商提供試吃服務，以促銷產品，一名女工作人員表示，近日在賣場擺小香腸試吃攤位，一名小弟弟一口氣要4盤，她拒絕並告訴小孩一人只能拿一份，結果小弟弟竟對她叫囂「我爸會打死妳」，令她感嘆「『猴子』長大又生一堆『小猴子』」。

原PO日前在臉書「匿名公社」指出，公司派她到商場裡擺小香腸試吃攤，規定一名客人只能拿一份，有時會通融給到兩份，沒想到有一名小弟弟，一次跟她要4份，原PO馬上拒絕，客氣地告訴小朋友，一人只能拿一份，小朋友卻衝過來叫囂「我爸會打死妳的，妳等著瞧」。

聽到小朋友的吵鬧聲，家長也跑來關心，原PO指出，小朋友的母親微胖，父親很瘦，手腳全是刺青。看到來者不善，身材壯碩的同事馬上趕來幫助原PO，問「他們找妳麻煩嗎？」小朋友一家看到原PO同事，馬上閉嘴轉身閃人，只剩小朋友邊走邊回頭罵三字經。

原PO感嘆，男友之前說現在的「猴子」年齡下降且越來越多，就是因為他們那年代的「猴子」長大又生了一堆「小猴子」導致，當時原PO不信，現在才知道原來是真的。連網友們也留言：「猴子生猴子沒錯」、「特別的是猴子又特別會生小猴子，國家的生育率要靠他們」、「消消氣，就當作是在餵窮苦人家」。